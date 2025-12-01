Concert de Noël Eglise de St Jean de Liversay Saint-Jean-de-Liversay

Concert de Noël

Eglise de St Jean de Liversay 2 place de l’église Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Au programme, les grands classiques de Noël, les traditional Carols américains, et quelques extraits de notre nouveau programme de l’année.

Du classique, au jazz, aux grands airs de cinéma, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs !

Eglise de St Jean de Liversay 2 place de l’église Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine choralearpege17@gmail.com

English :

On the program: the great Christmas classics, American traditional carols, and excerpts from our new year’s program.

From classical to jazz, to cinema favourites, there’s something for everyone!

