Concert de Noël Eglise de St Jean de Liversay Saint-Jean-de-Liversay
Concert de Noël Eglise de St Jean de Liversay Saint-Jean-de-Liversay dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise de St Jean de Liversay 2 place de l’église Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Au programme, les grands classiques de Noël, les traditional Carols américains, et quelques extraits de notre nouveau programme de l’année.
Du classique, au jazz, aux grands airs de cinéma, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs !
Eglise de St Jean de Liversay 2 place de l’église Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine choralearpege17@gmail.com
On the program: the great Christmas classics, American traditional carols, and excerpts from our new year’s program.
From classical to jazz, to cinema favourites, there’s something for everyone!
