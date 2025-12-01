Concert de Noël Saint-Jeures
L’école de musique intercommunale du Haut-Lignon vous invite à son magnifique concert de Noël offert par tous les élèves et les professeurs.
A définir Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 emihl.cc.hautlignon@orange.fr
English :
L’école de musique intercommunale du Haut-Lignon invites you to its magnificent Christmas concert, presented by all students and teachers.
German :
Die interkommunale Musikschule Haut-Lignon lädt Sie zu ihrem wunderbaren Weihnachtskonzert ein, das von allen Schülern und Lehrern angeboten wird.
Italiano :
La Scuola Intercomunale di Musica Haut-Lignon vi invita al suo magnifico concerto di Natale, eseguito da tutti i suoi studenti e insegnanti.
Espanol :
La Escuela Intercomunal de Música de Haut-Lignon le invita a su magnífico concierto de Navidad, interpretado por todos sus alumnos y profesores.
