Concert de Noël Place Louis Chazelas Saint-Léonard-de-Noblat

Concert de Noël

Place Louis Chazelas Gymnase Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Concert de Noël avec l’Union musicale de Saint-Léonard de Noblat accompagné de l’Harmonie d’Aix sur Vienne et l’orchestre de Noblat à Palissy avec un programme varié et musical. Buvette sur place .

Place Louis Chazelas Gymnase Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 53 35 81 harge87400@gmail.com

