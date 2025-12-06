Concert de Noël Place Louis Chazelas Saint-Léonard-de-Noblat
Place Louis Chazelas Gymnase Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Concert de Noël avec l’Union musicale de Saint-Léonard de Noblat accompagné de l’Harmonie d’Aix sur Vienne et l’orchestre de Noblat à Palissy avec un programme varié et musical. Buvette sur place .
Place Louis Chazelas Gymnase Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 53 35 81 harge87400@gmail.com
