Concert de Noël Place de l’Église Saint-Loup-sur-Semouse

Concert de Noël

Place de l’Église Eglise Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Par l’association La Fa Mi ‘Zik.

Entrée libre. .

Place de l’Église Eglise Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2025-12-05 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)