Concert de Noël Place de l’Église Saint-Loup-sur-Semouse
Concert de Noël Place de l’Église Saint-Loup-sur-Semouse samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Place de l’Église Eglise Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Par l’association La Fa Mi ‘Zik.
Entrée libre. .
Place de l’Église Eglise Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
English : Concert de Noël
L’événement Concert de Noël Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2025-12-05 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)