Concert de Noël Eglise Saint-Maurice-d’Ételan
Concert de Noël Eglise Saint-Maurice-d’Ételan dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise 5 Rue du Village Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Concert de Noël organisé par la commune et le Comité des Fêtes de Saint Maurice d’Etelan.
Un concert Gospel animé par Just in Time & Diana . Venez chanter avec nous !
Participation libre au profit du Téléthon. .
Eglise 5 Rue du Village Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 90 25
English : Concert de Noël
L’événement Concert de Noël Saint-Maurice-d’Ételan a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme