Concert de Noël Eglise Saint-Maurice-d’Ételan

Concert de Noël

Eglise 5 Rue du Village Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Concert de Noël organisé par la commune et le Comité des Fêtes de Saint Maurice d’Etelan.

Un concert Gospel animé par Just in Time & Diana . Venez chanter avec nous !

Participation libre au profit du Téléthon. .

Eglise 5 Rue du Village Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 90 25

