Concert de Noël Salle Saint-Michel Saint-Mihiel
Concert de Noël Salle Saint-Michel Saint-Mihiel dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
Salle Saint-Michel Place du Sahara Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Concert de Noël avec les ensembles du conservatoire et l’Harmonie MunicipaleTout public
0 .
Salle Saint-Michel Place du Sahara Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est conservatoire@saintmihiel.fr
English :
Christmas concert with the Conservatoire ensembles and the Harmonie Municipale
German :
Weihnachtskonzert mit den Ensembles des Konservatoriums und der Harmonie Municipale
Italiano :
Concerto di Natale con gli ensemble del Conservatorio e l’Harmonie Municipale
Espanol :
Concierto de Navidad con los conjuntos del Conservatorio y la Harmonie Municipale
L’événement Concert de Noël Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-11-20 par OT COEUR DE LORRAINE