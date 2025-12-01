Concert de Noël Salle Saint-Michel Saint-Mihiel

Concert de Noël

Salle Saint-Michel Place du Sahara Saint-Mihiel Meuse

Concert de Noël avec les ensembles du conservatoire et l’Harmonie MunicipaleTout public

Salle Saint-Michel Place du Sahara Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est conservatoire@saintmihiel.fr

English :

Christmas concert with the Conservatoire ensembles and the Harmonie Municipale

German :

Weihnachtskonzert mit den Ensembles des Konservatoriums und der Harmonie Municipale

Italiano :

Concerto di Natale con gli ensemble del Conservatorio e l’Harmonie Municipale

Espanol :

Concierto de Navidad con los conjuntos del Conservatorio y la Harmonie Municipale

