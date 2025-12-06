Concert de noël Route de Granville Saint-Pair-sur-Mer
Concert de noël Route de Granville Saint-Pair-sur-Mer samedi 6 décembre 2025.
Concert de noël
Route de Granville Eglise saint-Paterne Saint-Pair-sur-Mer Manche
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06 19:15:00
2025-12-06
Concert de Noël de l’ensemble vocal féminin SYRINX composé de 14 chanteuses dont la cheffe de choeur, Christine NEVEU, et accompagné par Jean-François DETREE à l’orgue.
Le répertoire polyphonique est composé de Noëls traditionnels mais aussi d’œuvres moins connues allant du 16ème au 19ème siècle. .
Route de Granville Eglise saint-Paterne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 51 51 75 95 syrinx.evf@free.fr
