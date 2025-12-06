Concert de noël Route de Granville Saint-Pair-sur-Mer

Concert de noël

Route de Granville Eglise saint-Paterne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06 19:15:00

Date(s) :

2025-12-06

Concert de Noël de l’ensemble vocal féminin SYRINX composé de 14 chanteuses dont la cheffe de choeur, Christine NEVEU, et accompagné par Jean-François DETREE à l’orgue.

Le répertoire polyphonique est composé de Noëls traditionnels mais aussi d’œuvres moins connues allant du 16ème au 19ème siècle. .

+33 6 51 51 75 95 syrinx.evf@free.fr

