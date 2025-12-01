Concert de Noël Place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence

Concert de Noël

Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

L’Harmonie de Saint-Paul et la chorale de l’école vous invitent à un concert de Noël, place de Gaulle.

Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

The Harmonie de Saint-Paul and the school choir invite you to a Christmas concert in Place de Gaulle.

