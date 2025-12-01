Concert de Noël Rue de Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux
Concert de Noël Rue de Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Rue de Monseigneur Sibour Cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 16:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Concert de chants de Noël chanté par la chorale de Pierrelatte.
Rue de Monseigneur Sibour Cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 26 15 contact.presidence.evr26@gmail.com
English :
Concert of Christmas carols sung by the Pierrelatte choir.
German :
Konzert mit Weihnachtsliedern, gesungen vom Chor aus Pierrelatte.
Italiano :
Concerto di canti natalizi cantati dal coro di Pierrelatte.
Espanol :
Concierto de villancicos cantados por el coro Pierrelatte.
