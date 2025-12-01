Concert de Noël Rue de Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux

Concert de Noël

Rue de Monseigneur Sibour Cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 16:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Concert de chants de Noël chanté par la chorale de Pierrelatte.

.

Rue de Monseigneur Sibour Cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 26 15 contact.presidence.evr26@gmail.com

English :

Concert of Christmas carols sung by the Pierrelatte choir.

German :

Konzert mit Weihnachtsliedern, gesungen vom Chor aus Pierrelatte.

Italiano :

Concerto di canti natalizi cantati dal coro di Pierrelatte.

Espanol :

Concierto de villancicos cantados por el coro Pierrelatte.

L’événement Concert de Noël Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence