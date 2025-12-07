Concert de Noël

Saint-Péravy-la-Colombe Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Concert de Noël Les petits chanteurs et choeurs de Jehanne de la Maîtrse

Ouvrant sa troisième année, la Maîtrise de la Cathédrale Sainte Croix d’Orléans est heureuse de venir à la rencontre de St Péravy la Colombe à l’occasion de son premier concert hors les murs de la vénérable basilique cathédrale berceau de tant de chanteurs et traditions maîtrisienne depuis des siècles.

Les petits chanteurs et le Choeur de Jehanne sont déjà en chemin et vous convient nombreux à découvrir en avant première leur conte musical de Noël faisant honneur aux noëls populaires français de nos campagnes.

Des musiques sacrées seront des Voix pour la Paix. .

Saint-Péravy-la-Colombe 45310 Loiret Centre-Val de Loire helene.kaffes@wanadoo.fr

English :

Christmas Concert Les petits chanteurs et choeurs de Jehanne de la Maîtrse

L’événement Concert de Noël Saint-Péravy-la-Colombe a été mis à jour le 2025-11-27 par ADRT45