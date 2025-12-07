Concert de Noël Saint-Pierre-d’Oléron
Concert de Noël Saint-Pierre-d’Oléron dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
Chapelle de La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Concert de Noël par la philharmonique Oléronaise
.
Chapelle de La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 03 14 86 philharmonie.oleronaise@gmail.com
English : Christmas concert
Christmas concert by the Oléronaise Philharmonic
German : Weihnachtskonzert
Weihnachtskonzert der Philharmonie Oléronaise
Italiano :
Concerto di Natale della Filarmonica dell’Oléronaise
Espanol : Concierto de Navidad
Concierto de Navidad de la Filarmónica Oléronaise
L’événement Concert de Noël Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes