Concert de Noël Saint-Pierre-d’Oléron

Concert de Noël Saint-Pierre-d’Oléron dimanche 7 décembre 2025.

Concert de Noël

Chapelle de La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Concert de Noël par la philharmonique Oléronaise
Chapelle de La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 03 14 86  philharmonie.oleronaise@gmail.com

English : Christmas concert

Christmas concert by the Oléronaise Philharmonic

German : Weihnachtskonzert

Weihnachtskonzert der Philharmonie Oléronaise

Italiano :

Concerto di Natale della Filarmonica dell’Oléronaise

Espanol : Concierto de Navidad

Concierto de Navidad de la Filarmónica Oléronaise

L’événement Concert de Noël Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes