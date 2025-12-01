Concert de Noël Saint-Pierre-en-Val
Concert de Noël Saint-Pierre-en-Val dimanche 14 décembre 2025.
Tarif : – –
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Eglise de Saint-Pierre-en-Val Saint-Pierre-en-Val 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 54 87 hmvb@me.com
