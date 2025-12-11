Concert de Noël

Eglise Saint-Pompain Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

[CONCERT DE NOËL]

Oriana, les voix de Noël

L’ensemble vocal Oriana vous invite à fêter Noël dimanche 14 décembre à 16h en l’église de Saint-Pompain.

Des airs du Messie de Haendel et des Noëls de nos régions seront proposés sous la direction de Doriane Chomiac de Sas, avec le timbre lumineux de la soprano Judith Charron. Les spectateurs seront ensuite invités à joindre leurs voix à celles des choristes pour les grands classiques des chants de Noël.

Au piano Guillaume Corti

A la trompette Julien Sautel

A la cornemuse Laurent Texier

Concert offert par Madame Le Maire et le Conseil Municipal de Saint-Pompain.

Renseignements 05 49 06 10 73 .

Eglise Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 73

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Saint-Pompain a été mis à jour le 2025-12-09 par CC Val de Gâtine