Concert de Noël Église Saint-Romain Saint-Romain-sous-Gourdon

Concert de Noël

Église Saint-Romain Le Bourg Saint-Romain-sous-Gourdon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Concert de Noël à l’église (chauffée).

La chorale Melodia composée de 13 chanteurs et chanteuses vous fera scintiller les tympans avec ses chants de Noël français et polonais.

Nous terminerons la soirée par un verre de l’amitié à la salle des fêtes.

Réservation souhaitable sur Hello Asso. .

Église Saint-Romain Le Bourg Saint-Romain-sous-Gourdon 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 12 20 87 saint.romain.animation@gmail.com

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Saint-Romain-sous-Gourdon a été mis à jour le 2025-12-02 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II