Concert de Noël Église Saint-Romain Saint-Romain-sous-Gourdon

Concert de Noël
Église Saint-Romain Le Bourg Saint-Romain-sous-Gourdon Saône-et-Loire
Tarif : 0 EUR
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Concert de Noël à l’église (chauffée).
La chorale Melodia composée de 13 chanteurs et chanteuses vous fera scintiller les tympans avec ses chants de Noël français et polonais.
Nous terminerons la soirée par un verre de l’amitié à la salle des fêtes.
Réservation souhaitable sur Hello Asso. .
Église Saint-Romain Le Bourg Saint-Romain-sous-Gourdon 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 12 20 87 saint.romain.animation@gmail.com
