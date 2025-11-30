Concert de Noel Saint-Sauveur-Gouvernet
Concert de Noel Saint-Sauveur-Gouvernet dimanche 30 novembre 2025.
Concert de Noel
Eglise de Saint Sauveur Gouvernet Saint-Sauveur-Gouvernet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Concert de Noel du chœur des 3 vallées à l’église de Saint Sauveur Gouvernet
.
Eglise de Saint Sauveur Gouvernet Saint-Sauveur-Gouvernet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 83 04 51
English :
Ch?ur des 3 vallées Christmas concert at Saint Sauveur Gouvernet church
L’événement Concert de Noel Saint-Sauveur-Gouvernet a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale