Concert de Noel Domaine du Rieu Frais Sainte-Jalle samedi 20 décembre 2025.
Domaine du Rieu Frais 120 Rieu frais Sainte-Jalle Drôme
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Concert de Noel avec le chœur des 3 vallées
Dégustation du vin nouveau
Domaine du Rieu Frais 120 Rieu frais Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 31 54 jean-yves.liotaud@orange.fr
English :
Christmas concert with the 3 valleys choir
New wine tasting
