Concert de Noël Sainte-Marie-aux-Mines
Concert de Noël Sainte-Marie-aux-Mines samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
40 rue Wilson Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Plongez dans la féerie de Noël avec le concert unique d’À Chœur Battant, le 13 décembre à la Mine d’Artgens !
À Chœur Battant Concerts de Noël
L’ensemble vocal de l’association Hêtre, À Chœur Battant, vous invite à vivre la magie de Noël en musique à travers un concert exceptionnel.
Le 13 décembre à la Mine d’Artgens à Sainte-Marie-aux-Mines à 20h. Tarifs 12 € (plein), 9 € (réduit).
Laissez-vous transporter par la douceur et l’harmonie de leurs voix pour un moment hors du temps. .
40 rue Wilson Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 51 79 secretariat@mine-artgens.fr
English :
Immerse yourself in the enchantment of Christmas with a unique concert by À Ch?ur Battant, on December 13 at the Mine d?Artgens!
L’événement Concert de Noël Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme du Val d’Argent