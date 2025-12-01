Concert de Noël

Sainte-Marie-aux-Mines

Samedi 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

Plongez dans la féerie de Noël avec le concert unique d’À Chœur Battant, le 13 décembre à la Mine d’Artgens !

L’ensemble vocal de l’association Hêtre, À Chœur Battant, vous invite à vivre la magie de Noël en musique à travers un concert exceptionnel.

Le 13 décembre à la Mine d’Artgens à Sainte-Marie-aux-Mines à 20h. Tarifs 12 € (plein), 9 € (réduit).

Laissez-vous transporter par la douceur et l’harmonie de leurs voix pour un moment hors du temps. .

40 rue Wilson Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 51 79 secretariat@mine-artgens.fr

English :

Immerse yourself in the enchantment of Christmas with a unique concert by À Ch?ur Battant, on December 13 at the Mine d?Artgens!

