Concert de Noël Sainte-Sigolène

Concert de Noël

Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

L’Harmonie vous donne rendez-vous le vendredi 19 décembre 20h30, pour son traditionnel

concert de noël, édition 2025.

Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 34 61 90 harmonie.saintesigolene@orange.fr

English :

The Harmonie invites you to its traditional Christmas concert on Friday, December 19 at 8:30 pm

christmas concert, 2025 edition.

German :

Die Harmonie lädt Sie am Freitag, den 19. Dezember, um 20.30 Uhr zu ihrem traditionellen

weihnachtskonzert, Ausgabe 2025.

Italiano :

L’Harmonie vi aspetta venerdì 19 dicembre alle ore 20.30 per il suo tradizionale

concerto di natale, edizione 2025.

Espanol :

La Harmonie le espera el viernes 19 de diciembre a las 20.30 h para su tradicional

concierto de navidad, edición 2025.

