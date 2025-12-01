Concert de Noël Sainte-Sigolène
Concert de Noël Sainte-Sigolène vendredi 19 décembre 2025.
Concert de Noël
Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
L’Harmonie vous donne rendez-vous le vendredi 19 décembre 20h30, pour son traditionnel
concert de noël, édition 2025.
Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 34 61 90 harmonie.saintesigolene@orange.fr
The Harmonie invites you to its traditional Christmas concert on Friday, December 19 at 8:30 pm
christmas concert, 2025 edition.
Die Harmonie lädt Sie am Freitag, den 19. Dezember, um 20.30 Uhr zu ihrem traditionellen
weihnachtskonzert, Ausgabe 2025.
L’Harmonie vi aspetta venerdì 19 dicembre alle ore 20.30 per il suo tradizionale
concerto di natale, edizione 2025.
La Harmonie le espera el viernes 19 de diciembre a las 20.30 h para su tradicional
concierto de navidad, edición 2025.
