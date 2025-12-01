Concert de Noël Église Saint-Vivien Saintes

Concert de Noël

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Concert des élèves de la classe d’orgue en partenariat avec l’APCOS, l’Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80

Concert by organ class students in partnership with APCOS, l’Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes (Association for the Protection and Knowledge of the Organs of Saintes)

Konzert der Schüler der Orgelklasse in Zusammenarbeit mit der APCOS, der Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes (Vereinigung für den Schutz und die Kenntnis der Orgeln von Saintes)

Concierto de los alumnos de la clase de órgano en colaboración con APCOS, la Asociación para la Protección y el Conocimiento de los Órganos de Saintes

