CONCERT DE NOËL Salies-du-Salat samedi 13 décembre 2025.

MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13

L'École de musique de Salies-du-Salat vous invite à son concert de noël !
Avec Élodie, Patrick, Cyril, Marie… et bien d'autres talents à découvrir   .
Avec Élodie, Patrick, Cyril, Marie… et bien d’autres talents à découvrir   .

MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56  media-salies@orange.fr

The Salies-du-Salat music school invites you to its Christmas concert!

