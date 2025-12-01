CONCERT DE NOËL Salies-du-Salat

CONCERT DE NOËL

MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

L’École de musique de Salies-du-Salat vous invite à son concert de noël !

L’École de musique de Salies-du-Salat vous donne rendez-vous pour un moment musical chaleureux et festif !

Avec Élodie, Patrick, Cyril, Marie… et bien d’autres talents à découvrir .

MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56 media-salies@orange.fr

English :

The Salies-du-Salat music school invites you to its Christmas concert!

