Concert de Noël Salle Notre Dame Salins-les-Bains

Concert de Noël

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains Jura

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Haendel Concerto grosso, Concerto de Bach à quatre violons (transcription Jérôme Akoka)

Telemann extrait des Indes galantes.

Cinq violons dont un alto, un violoncelle, un clavecin.

Entrée libre au chapeau

PIANOS EN ARBOIS

L’association jurassienne, initialement créée autour de trois prestigieux pianos à queue français, se donne pour objectif de faire entendre cinq pianos anciens (des marques Gaveau, Pleyel, Erard, Bechstein et Grotrian-Steinweg) dans de hauts lieux patrimoniaux arboisiens, polinois et salinois. .

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté pianos-en-arbois@mailo.com

