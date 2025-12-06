Concert de Noël Salle de l’Héronnière

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

A l’occasion du marché de Noël de Saint-Aignan de Grand Lieu, les différents ensembles du Patio Musical, dont l’orchestre d’Harmonie, vous donnent rendez-vous à la salle de l’Héronnière pour leur traditionnel Concert de Noël.Seul, entre amis ou en famille, venez écouter et apprécier des musiciennes et des musiciens de tous les âges. Un moment musical qui saura ravir vos oreilles et ajouter une touche de magie supplémentaire à ce week-end féerique !Rendez-vous le samedi 6 décembre à 20h, salle de l’Héronnière.Gratuit – Entrée libre – Tout publicDécouvrez le programme complet du week-end

Salle de l’Héronnière 44860

0240264444