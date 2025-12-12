Concert de Noël

Salles-la-Source Aveyron

2025-12-21

2025-12-21

2025-12-21

Traditionnel concert de Noël le dimanche 21 décembre à 16h, à l’église Saint Martial de Marcillac.

Cette soirée rassemblera environ 35 choristes des chœurs l’Ensemble polyphonique d’Espalion et la Chorale du vallon de Marcillac, chef de chœur Bernard Delay et au piano Jérôme Rouzaud.

Organisé par l’association Les Amis de Saint Loup Saint Paul en partenariat avec la Mairie. .

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 73 27 47 42

Traditional Christmas concert on Sunday December 21 at 4pm, at Saint Martial church in Marcillac.

