Concert de Noël Sankofa Unit Rue de l’Abreuvoir Gasny

Cette célèbre chorale Parisienne de Gospel Urbain a été demi-finaliste d’Incroyable Talent en 2012. Quelques mois plus tard, elle chantait pour le noël de l’Élysée… Depuis 2014, elle est régulièrement appelée sur les plateaux TV pour The Voice, les 300 choeurs, Taratata pour Mathieu Chédid, Laurent Voulzy, Pascal Obispo, Nolwenn Leroy, Matt Pokora, Jennifer, Patrick Fiori, Amel Bent, Chimène Badi, Ibeyi, Shaka Ponk, Rilès, Synapson, Julien Doré, Axelle Red, et tant d’autres..

Ces artistes vous donneront tour à tour envie de vous lever, danser, célébrer ou tout simplement de vous régénérer… Leur présence sera pour vous synonyme d’une soirée riche en talents et en émotions.

Rue de l’Abreuvoir Eglise Saint Martin Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 59

