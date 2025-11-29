Concert de Noël Salle des fêtes Sauviat-sur-Vige

Concert de Noël

Salle des fêtes 68 Rue Émile Dourdet Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Concert de Noël par l’Amicale des harmonies de Bourganeuf et Saint-Léonard-de-Noblat. .

Salle des fêtes 68 Rue Émile Dourdet Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine juliette.chaussade@hotmail.com

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2025-11-25 par Terres de Limousin