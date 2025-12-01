Concert de Noël SEMEAC Séméac
Concert de Noël
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-16 20:30:00
2025-12-16
Bienvenue à ce concert de Noël avec la participation de la Maîtrise de l’école Jeanne d’Arc !
Direction Ludivine Fauvet Rouch
Piano et Orgue Ronan Cocaud
> Réservation voir site internet
> Billetterie sur place le jour du concert
SEMEAC 54 Rue de la République Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Welcome to this Christmas concert with the Jeanne d’Arc school choir!
Conductor: Ludivine Fauvet Rouch
Piano and Organ: Ronan Cocaud
> Booking: see website
> Box office on the day of the concert
German :
Herzlich willkommen zu diesem Weihnachtskonzert unter Mitwirkung der Maîtrise de l’école Jeanne d’Arc!
Leitung: Ludivine Fauvet Rouch
Klavier und Orgel: Ronan Cocaud
> Reservierung: siehe Website
> Kartenverkauf vor Ort am Tag des Konzerts
Italiano :
Benvenuti a questo concerto di Natale con la Maîtrise de l’école Jeanne d’Arc!
Direttore: Ludivine Fauvet Rouch
Pianoforte e organo: Ronan Cocaud
> Prenotazioni: vedi sito web
> Botteghino il giorno del concerto
Espanol :
¡Bienvenidos a este concierto de Navidad con la Maîtrise de l’école Jeanne d’Arc!
Directora: Ludivine Fauvet Rouch
Piano y órgano: Ronan Cocaud
> Reservas: véase el sitio web
> Taquilla el día del concierto
