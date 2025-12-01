Concert de Noël SEMEAC Séméac

Concert de Noël

SEMEAC 54 Rue de la République Séméac Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Bienvenue à ce concert de Noël avec la participation de la Maîtrise de l’école Jeanne d’Arc !

Direction Ludivine Fauvet Rouch

Piano et Orgue Ronan Cocaud

> Réservation voir site internet

> Billetterie sur place le jour du concert

English :

Welcome to this Christmas concert with the Jeanne d’Arc school choir!

Conductor: Ludivine Fauvet Rouch

Piano and Organ: Ronan Cocaud

> Booking: see website

> Box office on the day of the concert

German :

Herzlich willkommen zu diesem Weihnachtskonzert unter Mitwirkung der Maîtrise de l’école Jeanne d’Arc!

Leitung: Ludivine Fauvet Rouch

Klavier und Orgel: Ronan Cocaud

> Reservierung: siehe Website

> Kartenverkauf vor Ort am Tag des Konzerts

Italiano :

Benvenuti a questo concerto di Natale con la Maîtrise de l’école Jeanne d’Arc!

Direttore: Ludivine Fauvet Rouch

Pianoforte e organo: Ronan Cocaud

> Prenotazioni: vedi sito web

> Botteghino il giorno del concerto

Espanol :

¡Bienvenidos a este concierto de Navidad con la Maîtrise de l’école Jeanne d’Arc!

Directora: Ludivine Fauvet Rouch

Piano y órgano: Ronan Cocaud

> Reservas: véase el sitio web

> Taquilla el día del concierto

