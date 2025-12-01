Concert de Noël rue du rempart Semur-en-Auxois
Concert de Noël rue du rempart Semur-en-Auxois samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
rue du rempart Théâtre du rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 21:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Retrouvez une partie de nos élèves lors de ce concert de Noël !
Il y aura des cuivres, des guitares, de la musique ancienne, du jazz, … pour tous les goûts !!
RDV à 16h et à 20 h
16h Ensemble de Guitares, atelier musique ancienne, harmonie junior
20h Brass Band, Jazz, Grand orchestre .
rue du rempart Théâtre du rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 04 25 gestionemdam@gmail.com
English : Concert de Noël
L’événement Concert de Noël Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-12-02 par OT des Terres d’Auxois