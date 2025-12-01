Concert de Noël rue du rempart Semur-en-Auxois

Concert de Noël

rue du rempart Théâtre du rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 21:30:00

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 21:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Retrouvez une partie de nos élèves lors de ce concert de Noël !

Il y aura des cuivres, des guitares, de la musique ancienne, du jazz, … pour tous les goûts !!

RDV à 16h et à 20 h

16h Ensemble de Guitares, atelier musique ancienne, harmonie junior

20h Brass Band, Jazz, Grand orchestre .

rue du rempart Théâtre du rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 04 25 gestionemdam@gmail.com

