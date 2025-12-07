Concert de Noël Sentheim
Concert de Noël Sentheim dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
Grand Rue Sentheim Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-07 16:30:00
2025-12-07
La chorale de Sentheim vous convie à un moment musical plein de lumière et de fête son concert de Noël.
Grand Rue Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
English :
The Sentheim choir invites you to a musical moment full of light and festivity: its Christmas concert.
German :
Der Chor von Sentheim lädt Sie zu einem musikalischen Moment voller Licht und Festlichkeit ein: seinem Weihnachtskonzert.
Italiano :
Il coro Sentheim vi invita a godervi un concerto di Natale spensierato e festoso.
Espanol :
El coro Sentheim le invita a disfrutar de un alegre y festivo concierto de Navidad.
