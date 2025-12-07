Concert de Noël Sentheim

Concert de Noël

Grand Rue Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 16:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

La chorale de Sentheim vous convie à un moment musical plein de lumière et de fête son concert de Noël.

Grand Rue Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

The Sentheim choir invites you to a musical moment full of light and festivity: its Christmas concert.

German :

Der Chor von Sentheim lädt Sie zu einem musikalischen Moment voller Licht und Festlichkeit ein: seinem Weihnachtskonzert.

Italiano :

Il coro Sentheim vi invita a godervi un concerto di Natale spensierato e festoso.

Espanol :

El coro Sentheim le invita a disfrutar de un alegre y festivo concierto de Navidad.

