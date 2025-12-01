Concert de Noël SIARROUY Siarrouy

Concert de Noël

SIARROUY Eglise Siarrouy Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Les Chanteurs de Bordères sur l’Echez vous convie au concert de Noël.

Un voyage musical entre tradition et émerveillement

Sous la direction de Matthieu Carassus, les chanteurs de Bordères sur l’Echez, composés de vingt cinq choristes passionnés, présenteront un répertoire riche et varié conçu comme un moment de contemplation et de fête.

Le programme promet un voyage chaleureux à travers les plus beaux chants de Noël, allant des cantiques classiques intemporels français aux mélodies anglo-saxonnes sans oublier une sélection de chants traditionnels peu connus et des mélodies populaires qui chantent la joie et l’enfance.

Les chanteurs de Bordères vous proposent durant le temps d’une soirée, un moment où l’on dépose les préoccupations de l’année pour retrouver la paix et la joie simple de Noël.

.

SIARROUY Eglise Siarrouy 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 67 11 86 21 louret.david@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Chanteurs de Bordères sur l’Echez invite you to their Christmas concert.

A musical voyage of tradition and wonder

Under the direction of Matthieu Carassus, the Bordères sur l?Echez singers, made up of twenty-five passionate choristers, will present a rich and varied repertoire conceived as a moment of contemplation and celebration.

The program promises a warm journey through the most beautiful Christmas carols, ranging from timeless French classics to Anglo-Saxon melodies, not forgetting a selection of little-known traditional songs and popular melodies that sing of joy and childhood.

For one evening, the Bordères singers offer you a chance to put aside the worries of the year and rediscover the peace and simple joy of Christmas.

L’événement Concert de Noël Siarrouy a été mis à jour le 2025-12-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65