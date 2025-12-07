Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël Signy-l’Abbaye

Concert de Noël

Concert de Noël Signy-l’Abbaye dimanche 7 décembre 2025.

Concert de Noël

Eglise de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Rendez-vous le dimanche 7 décembre à l’église de Signy l’Abbaye pour un concert de Noël.Vincent Depaquit sera à l’orgue accompagné par la chorale saint-Léger de Sedan. Horaire 16h Prix participation libre
  .

Eglise de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 52 87 26  bernard.boucher12@wanadoo.fr

English :

Join us on Sunday December 7 at Signy l’Abbaye church for a Christmas concert featuring Vincent Depaquit at the organ, accompanied by Sedan’s saint-Léger choir. Time: 4pm Price: free admission

German :

Am Sonntag, den 7. Dezember, findet in der Kirche von Signy l’Abbaye ein Weihnachtskonzert statt. Vincent Depaquit spielt die Orgel und wird vom Chorale saint-Léger aus Sedan begleitet. Uhrzeit: 16 Uhr Preis: Freie Teilnahme

Italiano :

Domenica 7 dicembre, nella chiesa di Signy l’Abbaye, si terrà un concerto di Natale con Vincent Depaquit all’organo e il coro di Sedan Saint Léger. Orario: 16:00 Prezzo: ingresso libero

Espanol :

Únase a nosotros el domingo 7 de diciembre en la iglesia de Signy l’Abbaye para un concierto de Navidad con Vincent Depaquit al órgano y el coro Sedan Saint Léger. Hora: 16:00 Precio: entrada gratuita

L’événement Concert de Noël Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-11-14 par Ardennes Tourisme