Concert de Noël Signy-l’Abbaye
Concert de Noël Signy-l’Abbaye dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye Ardennes
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Rendez-vous le dimanche 7 décembre à l’église de Signy l’Abbaye pour un concert de Noël.Vincent Depaquit sera à l’orgue accompagné par la chorale saint-Léger de Sedan. Horaire 16h Prix participation libre
Eglise de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 52 87 26 bernard.boucher12@wanadoo.fr
English :
Join us on Sunday December 7 at Signy l’Abbaye church for a Christmas concert featuring Vincent Depaquit at the organ, accompanied by Sedan’s saint-Léger choir. Time: 4pm Price: free admission
German :
Am Sonntag, den 7. Dezember, findet in der Kirche von Signy l’Abbaye ein Weihnachtskonzert statt. Vincent Depaquit spielt die Orgel und wird vom Chorale saint-Léger aus Sedan begleitet. Uhrzeit: 16 Uhr Preis: Freie Teilnahme
Italiano :
Domenica 7 dicembre, nella chiesa di Signy l’Abbaye, si terrà un concerto di Natale con Vincent Depaquit all’organo e il coro di Sedan Saint Léger. Orario: 16:00 Prezzo: ingresso libero
Espanol :
Únase a nosotros el domingo 7 de diciembre en la iglesia de Signy l’Abbaye para un concierto de Navidad con Vincent Depaquit al órgano y el coro Sedan Saint Léger. Hora: 16:00 Precio: entrada gratuita
