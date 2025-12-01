Concert de Noël solidaire chants de Noël et d’Opéra Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Concert de Noël solidaire chants de Noël et d’Opéra

Jeudi 18 décembre 2025 à partir de 20h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

L’abbaye accueille plusieurs concerts dans le cadre du temps de Noël.

Le Lions Club Marseille Prospective et Adagio Prod s’associent à l’organisation d’un événement musical au profit de l’association SAMBEN et ses actions solidaires pour les enfants hospitalisés au Sénégal.





Les interprètes



Michael Tabury chanteur

Valeria piano

Camille Charles trompette

et le violoniste international et directeur du conservatoire de musique Aix en Provence Michel Durand Mabire







Les airs chantés et joués:







– Caruso

– Nessun dorma

– The first Noël

– You’ll never Walk alone

– Petit Papa Noel

– All I want for christmas is you

– Mon plus beau Noel

– Ave Maria

– Quand on a que l’amour

– Vive le vent

– Quand j’entends chanter Noel

– Noël Ensemble

– Com et partiro .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The abbey hosts several Christmas concerts.

German :

In der Abtei finden im Rahmen der Weihnachtszeit mehrere Konzerte statt.

Italiano :

L’abbazia ospita diversi concerti nell’ambito della stagione natalizia.

Espanol :

La abadía acoge varios conciertos con motivo de las fiestas navideñas.

L’événement Concert de Noël solidaire chants de Noël et d’Opéra Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille