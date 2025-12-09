Concert de Noël Solidaire MJC du Laü Pau
Concert de Noël Solidaire
MJC du Laü 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
2025-12-13
Venez nous rejoindre pour un moment de partage et de danse autour des tubes des années 80 !! Concert animé par Les Chamois Pyrénéens au profit de l’Association Tandem64 . Ce moment vous est offert par les délégués bénévoles d ‘Harmonie Mutuelle Territoire Aquitaine.
Venez déguisez si vous le souhaitez ) .
MJC du Laü 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 09 54 01 sabine.poublan@harmonie-mutuelle.fr
