Concert de Noël solidaire Tours

Concert de Noël solidaire

26 boulevard heurteloup Tours Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 18:30:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-12-21

La Chorale populaire, la Maîtrise populaire et l’Orchestre populaire seront à nouveau réunis sur la grande scène du Palais des Congrès de Tours.

Programme à venir

Piano

Vincent Lansiaux

Direction musicale de la Chorale et de la Maîtrise

David Jackson et Marie Saint-Martin

La Chorale populaire, la Maîtrise populaire et l’Orchestre populaire seront à nouveau réunis sur la grande scène du Palais des Congrès de Tours.

Programme à venir

Piano

Vincent Lansiaux

Direction musicale de la Chorale et de la Maîtrise

David Jackson et Marie Saint-Martin

Direction musicale de l’Orchestre populaire

Benjamin Garzia

Les bénéfices de ce concert seront reversés aux associations Croix Rouge Unité locale et Planning familial. 5 .

26 boulevard heurteloup Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 60 20 00

English :

The Chorale populaire, the Maîtrise populaire and the Orchestre populaire will come together for the first time on the main stage of the Palais des Congrès in Tours.

Piano: Vincent Lansiaux

Musical direction of the Chorale and Maîtrise

David Jackson and Marie Saint-Martin

Orchestre musical direc

German :

Der Chorale populaire, die Maîtrise populaire und das Orchestre populaire werden zum ersten Mal gemeinsam auf der großen Bühne des Palais des Congrès in Tours auftreten.

Klavier: Vincent Lansiaux

Musikalische Leitung des Chors und der Maîtrise

David Jackson und Marie Saint-Martin

Musikalische Le

Italiano :

La Chorale Populaire, la Maîtrise Populaire e l’Orchestre Populaire si riuniscono per la prima volta sul palco principale del Palais des Congrès di Tours.

Pianoforte: Vincent Lansiaux

Direzione musicale del Coro e della Scuola di Cantore

David Jackson e Marie Saint-Martin

Direzione musicale dell

Espanol :

La Chorale Populaire, la Maîtrise Populaire y la Orchestre Populaire se reunirán por primera vez en el escenario principal del Palais des Congrès de Tours.

Piano: Vincent Lansiaux

Dirección musical del Coro y de la Escolanía

David Jackson y Marie Saint-Martin

Dirección musical de la Orquesta

L’événement Concert de Noël solidaire Tours a été mis à jour le 2025-11-02 par Tours Val de Loire Tourisme