Concert de Noël solidaire Tours
Concert de Noël solidaire Tours dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël solidaire
26 boulevard heurteloup Tours Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2025-12-21 18:30:00
fin : 2025-12-21 20:00:00
2025-12-21
La Chorale populaire, la Maîtrise populaire et l’Orchestre populaire seront à nouveau réunis sur la grande scène du Palais des Congrès de Tours.
Programme à venir
Piano
Vincent Lansiaux
Direction musicale de la Chorale et de la Maîtrise
David Jackson et Marie Saint-Martin
Les bénéfices de ce concert seront reversés aux associations Croix Rouge Unité locale et Planning familial. 5 .
26 boulevard heurteloup Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 60 20 00
English :
The Chorale populaire, the Maîtrise populaire and the Orchestre populaire will come together for the first time on the main stage of the Palais des Congrès in Tours.
Piano: Vincent Lansiaux
Musical direction of the Chorale and Maîtrise
David Jackson and Marie Saint-Martin
Orchestre musical direc
German :
Der Chorale populaire, die Maîtrise populaire und das Orchestre populaire werden zum ersten Mal gemeinsam auf der großen Bühne des Palais des Congrès in Tours auftreten.
Klavier: Vincent Lansiaux
Musikalische Leitung des Chors und der Maîtrise
David Jackson und Marie Saint-Martin
Musikalische Le
Italiano :
La Chorale Populaire, la Maîtrise Populaire e l’Orchestre Populaire si riuniscono per la prima volta sul palco principale del Palais des Congrès di Tours.
Pianoforte: Vincent Lansiaux
Direzione musicale del Coro e della Scuola di Cantore
David Jackson e Marie Saint-Martin
Direzione musicale dell
Espanol :
La Chorale Populaire, la Maîtrise Populaire y la Orchestre Populaire se reunirán por primera vez en el escenario principal del Palais des Congrès de Tours.
Piano: Vincent Lansiaux
Dirección musical del Coro y de la Escolanía
David Jackson y Marie Saint-Martin
Dirección musical de la Orquesta
