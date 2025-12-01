Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël solidaire Tours dimanche 21 décembre 2025.

26 boulevard heurteloup Tours Indre-et-Loire

Tarif : 5 EUR
Dimanche 2025-12-21 18:30:00
fin : 2025-12-21 20:00:00

2025-12-21

La Chorale populaire, la Maîtrise populaire et l'Orchestre populaire seront à nouveau réunis sur la grande scène du Palais des Congrès de Tours.
Direction musicale de l'Orchestre populaire
Benjamin Garzia
Les bénéfices de ce concert seront reversés aux associations Croix Rouge Unité locale et Planning familial. 5€.

26 boulevard heurteloup Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 60 20 00 

English :

The Chorale populaire, the Maîtrise populaire and the Orchestre populaire will come together for the first time on the main stage of the Palais des Congrès in Tours.
Piano: Vincent Lansiaux
Musical direction of the Chorale and Maîtrise
David Jackson and Marie Saint-Martin
Orchestre musical direc

German :

Der Chorale populaire, die Maîtrise populaire und das Orchestre populaire werden zum ersten Mal gemeinsam auf der großen Bühne des Palais des Congrès in Tours auftreten.
Klavier: Vincent Lansiaux
Musikalische Leitung des Chors und der Maîtrise
David Jackson und Marie Saint-Martin
Musikalische Le

Italiano :

La Chorale Populaire, la Maîtrise Populaire e l’Orchestre Populaire si riuniscono per la prima volta sul palco principale del Palais des Congrès di Tours.
Pianoforte: Vincent Lansiaux
Direzione musicale del Coro e della Scuola di Cantore
David Jackson e Marie Saint-Martin
Direzione musicale dell

Espanol :

La Chorale Populaire, la Maîtrise Populaire y la Orchestre Populaire se reunirán por primera vez en el escenario principal del Palais des Congrès de Tours.
Piano: Vincent Lansiaux
Dirección musical del Coro y de la Escolanía
David Jackson y Marie Saint-Martin
Dirección musical de la Orquesta

