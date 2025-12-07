Concert de Noël Église Saint-Martin Sougé-le-Ganelon
Église Saint-Martin Place de l’Église Sougé-le-Ganelon Sarthe
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Concert de Noël organisé par l’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles !
L’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles vous propose un concert gratuit de Noël à 16h en l’Église Saint-Martin de Sougé-le-Ganelon le dimanche 7 décembre avec la Chorale Ophélia, et choeur féminin et la classe de chant.
Direction Karine CHESNOT-LIGERON et Laurent RAMEAU-BEUNACHE. Accompagnement piano Étienne KIHM. .
+33 2 43 33 93 27 emdt@cchautesarthealpesmancelles.fr
English :
Christmas concert organized by the School of Music Dance Theater Haute Sarthe Alpes Mancelles!
German :
Weihnachtskonzert, organisiert von der École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles!
Italiano :
Concerto di Natale organizzato dalla Scuola di musica e teatro danza Haute Sarthe Alpes Mancelles!
Espanol :
Concierto de Navidad organizado por la Escuela de Música y Danza de Haute Sarthe Alpes Mancelles
