Concert de Noël Église Saint-Martin Sougé-le-Ganelon

Concert de Noël

Église Saint-Martin Place de l’Église Sougé-le-Ganelon Sarthe

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Concert de Noël organisé par l’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles !

L’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles vous propose un concert gratuit de Noël à 16h en l’Église Saint-Martin de Sougé-le-Ganelon le dimanche 7 décembre avec la Chorale Ophélia, et choeur féminin et la classe de chant.

Direction Karine CHESNOT-LIGERON et Laurent RAMEAU-BEUNACHE. Accompagnement piano Étienne KIHM. .

+33 2 43 33 93 27 emdt@cchautesarthealpesmancelles.fr

English :

Christmas concert organized by the School of Music Dance Theater Haute Sarthe Alpes Mancelles!

German :

Weihnachtskonzert, organisiert von der École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles!

Italiano :

Concerto di Natale organizzato dalla Scuola di musica e teatro danza Haute Sarthe Alpes Mancelles!

Espanol :

Concierto de Navidad organizado por la Escuela de Música y Danza de Haute Sarthe Alpes Mancelles

