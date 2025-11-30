Concert de Noël Sous les étoiles Russ

Place des Tilleuls Russ Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00

Rejoignez-nous pour ce concert de fin d’année lors duquel seront interprétés des chants de Noël par la chorale Sainte Cécile de Russ. .

Place des Tilleuls Russ 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 23 98 80 19 christ.biersohn@gmail.com

