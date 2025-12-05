Concert de Noël Soustons

Concert de Noël

Eglise de Soustons Soustons

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Concert chant chorale avec l’Ensemble Vocal des Landes et la voix des Troup’Adours

Au programme

– Chants Liturgiques

– Gospel

– Chants de Noël .

Eglise de Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 85 69 31 landes.evl@gmail.com

English : Concert de Noël

Choral concert with l’Ensemble Vocal des Landes and la voix des Troup’Adours

