Concert de Noël Soustons samedi 13 décembre 2025.

Eglise de Soustons Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-13
2025-12-13

Concert chant chorale avec l’Ensemble Vocal des Landes et la voix des Troup’Adours
Au programme
– Chants Liturgiques
– Gospel
– Chants de Noël   .

Eglise de Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 85 69 31  landes.evl@gmail.com

English : Concert de Noël

Choral concert with l’Ensemble Vocal des Landes and la voix des Troup’Adours

