Concert de Noël Soustons
Concert de Noël Soustons samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise de Soustons Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Concert chant chorale avec l’Ensemble Vocal des Landes et la voix des Troup’Adours
Concert chant chorale avec l’Ensemble Vocal des Landes et la voix des Troup’Adours
Au programme
– Chants Liturgiques
– Gospel
– Chants de Noël .
Eglise de Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 85 69 31 landes.evl@gmail.com
English : Concert de Noël
Choral concert with l’Ensemble Vocal des Landes and la voix des Troup’Adours
L’événement Concert de Noël Soustons a été mis à jour le 2025-12-03 par OTI LAS