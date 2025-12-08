Concert de Noël St-Maximin du Gard église st maximin du gard Saint-Maximin Dimanche 14 décembre, 17h00 Réservation via l’association jour de fête: http://billetweb.fr/concert-de-noel75

Le 14 Décembre 2025 à 17h00, nous aurons la joie de nous produire à l’église de St-Maximin du Gard pour un concert de Noël.

Organisé par l’association Jour de Fête St-Maximin, ce concert de Noël aura lieu dans un cadre chaleureux. Mais aussi authentique, pour partager avec vous la beauté et l’émotion de cette période festive.

À travers notre programme, nous vous inviterons à vivre un moment musical lumineux et raffiné. Fidèle à l’esprit de Musicâme France : une musique qui célèbre l’âme, le patrimoine et l’intensité des grandes œuvres.

À l’issue du concert, l’association organisatrice offrira au public un vin chaud ou un chocolat chaud, pour prolonger ce moment dans une atmosphère conviviale et chaleureuse

église st maximin du gard 12 rue des écoles 30700 st maximin Saint-Maximin 30700 Gard