Concert de Noël Steinbach
Concert de Noël Steinbach dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
2 rue du 152E Régiment d’Infanterie Steinbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 17:30:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Happy Together, ensemble vocal à huit voix né d’une belle amitié, vous invite à partager la magie de Noël avec un programme varié chants de Noël, jazz, gospel et chansons françaises.
Assistez à ce concert interprété par Happy Together, ensemble vocal à 8 voix, né en 2022 d’un groupe d’amis. .
2 rue du 152E Régiment d’Infanterie Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 12 57 30 24
English :
Happy Together, an eight-voice vocal ensemble born of a beautiful friendship, invites you to share in the magic of Christmas with a varied program of carols, jazz, gospel and French songs.
German :
Happy Together, ein achtstimmiges Vokalensemble, das aus einer wunderbaren Freundschaft entstanden ist, lädt Sie ein, den Zauber der Weihnacht mit einem abwechslungsreichen Programm zu teilen: Weihnachtslieder, Jazz, Gospel und französische Chansons.
Italiano :
Happy Together, un ensemble vocale a otto voci nato da una stretta amicizia, vi invita a condividere la magia del Natale con un programma vario di canti, jazz, gospel e canzoni francesi.
Espanol :
Happy Together, un conjunto vocal de ocho voces nacido de una estrecha amistad, le invita a compartir la magia de la Navidad con un programa variado de villancicos, jazz, gospel y canciones francesas.
L’événement Concert de Noël Steinbach a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay