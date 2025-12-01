Concert de Noël sur instruments baroques Rue de Saint-Clément Quiberon
Rue de Saint-Clément Chapelle de Saint-Clément Quiberon Morbihan
Début : 2025-12-28 16:00:00
Les Amis des Musicales de Quiberon vous invitent à célébrer Noël à la Chapelle Saint Clément !
Au programme Vivaldi et Tartini, l’heure dorée de la musique italienne .
