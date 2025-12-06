Concert de Noël Rue Nationale Tavaux
Concert de Noël Rue Nationale Tavaux samedi 6 décembre 2025.
Concert de Noël
Rue Nationale Eglise St Gervais TAVAUX Tavaux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
Date(s) :
2025-12-06
?? Noël des Amériques Concert de Noël 2025
Le Tourdion vous invite à un voyage musical à travers les Amériques, du Canada aux Andes, entre ferveur, douceur et rythmes ensoleillés.
Des chants traditionnels et quelques pépites du répertoire vous feront vibrer au cœur de l’esprit de Noël.
Le concert sera illuminé par la présence d’un groupe de musique des Andes El Grupo Quetzal, pour une immersion dépaysante, et s’achèvera en apothéose lorsque le chœur et les musiciens se rejoindront pour interpréter quatre pièces de Noël d’Ariel Ramírez. — un moment vibrant de communion et de fête – .
Rue Nationale Eglise St Gervais TAVAUX Tavaux 39500 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 16 69 04 letourdiondedole@gmail.com
English : Concert de Noël
German : Concert de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Noël Tavaux a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE