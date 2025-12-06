Concert de Noël Rue Nationale Tavaux

Concert de Noël

Rue Nationale Eglise St Gervais TAVAUX Tavaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

?? Noël des Amériques Concert de Noël 2025

Le Tourdion vous invite à un voyage musical à travers les Amériques, du Canada aux Andes, entre ferveur, douceur et rythmes ensoleillés.

Des chants traditionnels et quelques pépites du répertoire vous feront vibrer au cœur de l’esprit de Noël.

Le concert sera illuminé par la présence d’un groupe de musique des Andes El Grupo Quetzal, pour une immersion dépaysante, et s’achèvera en apothéose lorsque le chœur et les musiciens se rejoindront pour interpréter quatre pièces de Noël d’Ariel Ramírez. — un moment vibrant de communion et de fête – .

+33 6 89 16 69 04 letourdiondedole@gmail.com

