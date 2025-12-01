Concert de Noël tchèque Église Sainte-Odile Paris
Concert de Noël tchèque Église Sainte-Odile Paris mercredi 17 décembre 2025.
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby (Missa Pastoralis Bohemica de Jakub Jan Ryba).
Interprété par : Chœur franco-tchèque Montansier
Quand : mercredi 17 décembre 2025
Où : Église Saint-Odile (2 Av. Stéphane Mallarmé, 75017 Paris)
L’entrée est gratuite et ouverte au public.
L’Ambassade de la République tchèque a le plaisir de vous cordialement inviter au concert de Noël:
Le mercredi 17 décembre 2025
de 20h30 à 21h45
gratuit
Entrée libre, réservation de places possible par mail sur: paris.protocol@mzv.gov.cz
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-17T21:30:00+01:00
fin : 2025-12-17T22:45:00+01:00
Date(s) : 2025-12-17T20:30:00+02:00_2025-12-17T21:45:00+02:00
Église Sainte-Odile 2 Av. Stéphane Mallarmé 75017 Paris
https://mzv.gov.cz/paris/fr/republique_tcheque_france/culture/actualites_2/concert_de_noel_tch_que_entree_libre_17.html paris.protocol@mzv.gov.cz https://www.facebook.com/AmbassadeTchequeParis https://www.facebook.com/AmbassadeTchequeParis