Concert de Noël Temple de Rouillé Rouillé Dimanche 14 décembre, 16h30 12 € – Adhérents 10 € – Gratuit pour les mois de 20 ans

Soixante choristes réunis sous la direction de Marc Vanderbecken, avec deux organistes et un trompettiste, pour célébrer la joie de Noël

Pour poursuivre les festivités du 30ème anniversaire de l’orgue de Jean-Pascal Villard, grand concert choral de Noël organisé par les Amis de l’Orgue de Rouillé avec la réunion des deux chœurs dirigés par Marc Vanderbecken : RésonanceS et Via Musica. Deux organistes (Didier Ledoux et Michel Milhères) et un trompettiste (Simon Douguet) accompagneront les soixante choristes pour ce concert qui est pour Marc Vanderbecken un adieu à la direction de RésonanceS et un au revoir à celle de Via Musica. Ce moment privilégié et festif proposera des extraits du Messie de Haendel, des œuvres de Marcello, D’Aquin, Bach, Mozart, Franck, Dandrieu, Rutter, Gade, Gabriel Fauré… C’est Noël avant l’heure à Rouillé ! Ne vous privez pas de tous ces cadeaux musicaux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-14T16:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T18:30:00.000+01:00

Temple de Rouillé 14 rue de la Libération 86480 Rouillé Rouillé 86480 Vienne