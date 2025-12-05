Concert de Noël Thann

Concert de Noël Thann vendredi 5 décembre 2025.

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

2025-12-05 2025-12-26

C’est la fusion de deux voix, une guitare et des percussions, au service de compositions à la croisée de la pop-folk et du reggae, entre douceur, émotion, humour et rythme entraînant.

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

A fusion of two voices, a guitar and percussion, in the service of compositions at the crossroads of pop-folk and reggae, between gentleness, emotion, humor and driving rhythm.

German :

Es ist die Verschmelzung von zwei Stimmen, einer Gitarre und Perkussion, im Dienste von Kompositionen an der Schnittstelle zwischen Pop-Folk und Reggae, zwischen Sanftheit, Emotion, Humor und mitreißenden Rhythmen.

Italiano :

Si tratta di una fusione di due voci, una chitarra e delle percussioni, al servizio di composizioni all’incrocio tra pop-folk e reggae, tra dolcezza, emozione, umorismo e ritmo trascinante.

Espanol :

Se trata de una fusión de dos voces, una guitarra y percusión, al servicio de unas composiciones a caballo entre el pop-folk y el reggae, entre la dulzura, la emoción, el humor y el ritmo trepidante.

L'événement Concert de Noël Thann a été mis à jour le 2025-10-09