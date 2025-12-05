Concert de Noël Thann
Concert de Noël Thann vendredi 5 décembre 2025.
Concert de Noël
Place Joffre Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-26
C’est la fusion de deux voix, une guitare et des percussions, au service de compositions à la croisée de la pop-folk et du reggae, entre douceur, émotion, humour et rythme entraînant.
Assistez à ce concert avec Symbioz, deux voix, une guitare et des percussions. .
Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr
English :
A fusion of two voices, a guitar and percussion, in the service of compositions at the crossroads of pop-folk and reggae, between gentleness, emotion, humor and driving rhythm.
German :
Es ist die Verschmelzung von zwei Stimmen, einer Gitarre und Perkussion, im Dienste von Kompositionen an der Schnittstelle zwischen Pop-Folk und Reggae, zwischen Sanftheit, Emotion, Humor und mitreißenden Rhythmen.
Italiano :
Si tratta di una fusione di due voci, una chitarra e delle percussioni, al servizio di composizioni all’incrocio tra pop-folk e reggae, tra dolcezza, emozione, umorismo e ritmo trascinante.
Espanol :
Se trata de una fusión de dos voces, una guitarra y percusión, al servicio de unas composiciones a caballo entre el pop-folk y el reggae, entre la dulzura, la emoción, el humor y el ritmo trepidante.
L’événement Concert de Noël Thann a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay