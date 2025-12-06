Concert de Noël

Place de Lattre de Tassigny Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Maëlie Kittler, jeune prodige alsacienne, interprétera les chansons de grands artistes français. De Piaf à Billie Eilish, sa voix prometteuse vous enchantera.

Maëlie Kittler, jeune prodige alsacienne, interprétera les chansons de grands artistes français. .

Place de Lattre de Tassigny Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Maëlie Kittler, a young prodigy from Alsace, will perform songs by the great French artists. From Piaf to Billie Eilish, her promising voice will enchant you.

German :

Maëlie Kittler, ein junges Wunderkind aus dem Elsass, wird die Lieder großer französischer Künstler interpretieren. Von Piaf bis Billie Eilish wird ihre vielversprechende Stimme Sie verzaubern.

Italiano :

Maëlie Kittler, giovane prodigio dell’Alsazia, si esibirà in canzoni di grandi artisti francesi. Dalla Piaf a Billie Eilish, la sua voce promettente vi incanterà.

Espanol :

Maëlie Kittler, joven prodigio de Alsacia, interpretará canciones de los grandes artistas franceses. De Piaf a Billie Eilish, su prometedora voz le encantará.

L’événement Concert de Noël Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay