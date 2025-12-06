Concert de Noël Thann

Concert de Noël

La Chorale Unis Son vous invite à un concert festif qui fera revivre les airs emblématiques de Noël. Portés par l’énergie et la sensibilité des choristes, ces chants traditionnels vous plongeront dans l’atmosphère joyeuse et réconfortante des fêtes de fin d’année.

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 68 00 03

English :

The Unis Son Choir invites you to a festive concert that will bring to life emblematic Christmas tunes. Carried along by the energy and sensitivity of the choristers, these traditional songs will plunge you into the joyous and comforting atmosphere of the festive season.

German :

Der Chorale Unis Son lädt Sie zu einem festlichen Konzert ein, das die typischen Weihnachtsmelodien wieder aufleben lässt. Diese traditionellen Lieder werden von der Energie und Sensibilität der Chorsänger getragen und versetzen Sie in die fröhliche und herzerwärmende Atmosphäre des Weihnachtsfestes.

Italiano :

Il Coro Unis Son vi invita a un concerto festivo che farà rivivere le emblematiche melodie natalizie. Trascinati dall’energia e dalla sensibilità dei coristi, questi canti tradizionali vi faranno immergere nell’atmosfera gioiosa e confortante delle feste.

Espanol :

El Coro Unis Son le invita a un concierto festivo que revivirá las melodías emblemáticas de la Navidad. Llevadas por la energía y la sensibilidad de los coristas, estas canciones tradicionales le sumergirán en el ambiente alegre y reconfortante de las fiestas.

