Concert de Noël Thann

Concert de Noël

Avenue Pasteur Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

La Chorale de l’Amitié chantera des chansons variées de Noël pour faire plaisir à tous, en partageant un beau message de paix et d’amitié propre à cette période festive.

Avenue Pasteur Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

The Chorale de l’Amitié will sing a variety of Christmas songs to please everyone, sharing a beautiful message of peace and friendship typical of this festive season.

German :

Der Chorale de l’Amitié wird verschiedene Weihnachtslieder singen, um allen eine Freude zu bereiten und eine schöne Botschaft des Friedens und der Freundschaft zu teilen, die dieser festlichen Zeit eigen ist.

Italiano :

La Chorale de l’Amitié canterà una varietà di canzoni natalizie per accontentare tutti, condividendo un bel messaggio di pace e amicizia tipico di questa stagione festiva.

Espanol :

La Chorale de l’Amitié cantará una variedad de canciones navideñas para complacer a todos, compartiendo un hermoso mensaje de paz y amistad propio de esta época festiva.

