Concert de Noël Thann

Concert de Noël

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 19:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Portée par une atmosphère à la fois douce et éclatante, Lya convie le public à un voyage musical alliant subtilement tradition et modernité, magnifié par des arrangements de Noël.

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Carried by an atmosphere that is both gentle and bright, Lya invites the audience on a musical journey that subtly combines tradition and modernity, magnified by Christmas arrangements.

German :

Getragen von einer sanften und zugleich strahlenden Atmosphäre, lädt Lya das Publikum zu einer musikalischen Reise ein, die Tradition und Moderne auf subtile Weise verbindet und durch weihnachtliche Arrangements veredelt wird.

Italiano :

Trasportata da un’atmosfera dolce e luminosa al tempo stesso, Lya invita il pubblico in un viaggio musicale che unisce sottilmente tradizione e modernità, amplificata dagli arrangiamenti natalizi.

Espanol :

Llevada por una atmósfera a la vez suave y luminosa, Lya invita al público a un viaje musical que combina sutilmente tradición y modernidad, magnificado por los arreglos navideños.

