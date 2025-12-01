Concert de Noël Thann
Concert de Noël Thann samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël
Place Joffre Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-20 20:00:00
Début : Samedi 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Les Petits Chanteurs de Thann proposent un tour du monde en chants de Noël sous la direction de Jean-Pierre Janton. Ce concert offrira une palette très variée de polyphonies de Noël modernes ou traditionnelles, de différentes régions proches ou lointaines. .
Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 76 04 48 11 pcthann@orange.fr
English :
Les Petits Chanteurs de Thann offer a world tour of Christmas carols, conducted by Jean-Pierre Janton.
German :
Die Petits Chanteurs de Thann bieten unter der Leitung von Jean-Pierre Janton eine Weltreise in Weihnachtsliedern an.
Italiano :
I Petits Chanteurs de Thann ci accompagnano in un tour mondiale di canti natalizi, diretti da Jean-Pierre Janton.
Espanol :
Los Petits Chanteurs de Thann nos llevan en una gira mundial de villancicos, dirigidos por Jean-Pierre Janton.
