Concert de Noël Thann

Concert de Noël

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Les Petits Chanteurs de Thann proposent un tour du monde en chants de Noël sous la direction de Jean-Pierre Janton. Ce concert offrira une palette très variée de polyphonies de Noël modernes ou traditionnelles, de différentes régions proches ou lointaines. .

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 76 04 48 11 pcthann@orange.fr

English :

Les Petits Chanteurs de Thann offer a world tour of Christmas carols, conducted by Jean-Pierre Janton.

German :

Die Petits Chanteurs de Thann bieten unter der Leitung von Jean-Pierre Janton eine Weltreise in Weihnachtsliedern an.

Italiano :

I Petits Chanteurs de Thann ci accompagnano in un tour mondiale di canti natalizi, diretti da Jean-Pierre Janton.

Espanol :

Los Petits Chanteurs de Thann nos llevan en una gira mundial de villancicos, dirigidos por Jean-Pierre Janton.

