Concert de Noël

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Concert de Noël de l’école artistique Thann Cernay ensembles et chant pour un moment magique et festif.

L’école artistique Thann Cernay présente son concert de Noël avec ses ensembles instrumentaux et classes de chant. Un moment festif et chaleureux pour redécouvrir la magie de Noël en musique. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

Christmas concert by the Thann Cernay art school: ensembles and singing for a magical, festive occasion.

German :

Weihnachtskonzert der Kunstschule Thann Cernay: Ensembles und Gesang für einen magischen und festlichen Moment.

Italiano :

Concerto di Natale della scuola d’arte Thann Cernay: ensemble e canti per un’occasione magica e festosa.

Espanol :

Concierto de Navidad de la escuela de arte Thann Cernay: conjuntos y cantos para una ocasión mágica y festiva.

L’événement Concert de Noël Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay