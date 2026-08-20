Concert de Noël Théâtre Rue de Belleville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-20 15:00 – 16:00

Gratuit : non de 12 à 22€ En famille, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Sur la scène intimiste de la Rue de Belleville, Les Cordes sensibles, ensemble de musiciens professionnels des Pays de la Loire, vous proposent un programme en formation quatuor pour (re)découvrir Casse-Noisette de Tchaïkovski , L’été de Vivaldi, Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns et autres surprises et tubes de la musique classique. Féérique !

Théâtre Rue de Belleville Nantes 44100



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