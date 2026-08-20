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Concert de Noël Théâtre Rue de Belleville Nantes

dimanche 20 décembre 2026 · Théâtre Rue de Belleville · Nantes

Concert de Noël Théâtre Rue de Belleville Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Théâtre Rue de Belleville
Adresse
19 Rue de Belleville , Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 12 à 22€

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-20 15:00 – 16:00
Gratuit : non de 12 à 22€ En famille, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99 

Sur la scène intimiste de la Rue de Belleville, Les Cordes sensibles, ensemble de musiciens professionnels des Pays de la Loire, vous proposent un programme en formation quatuor pour (re)découvrir Casse-Noisette de Tchaïkovski , L’été de Vivaldi, Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns et autres surprises et tubes de la musique classique. Féérique !

Théâtre Rue de Belleville Nantes 44100

Concert de Noël


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